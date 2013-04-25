Есть группа в Одноклассниках и вКонтакте. http://www.odnoklassniki.ru/group/52837441732848 http://vk.com/club52964402 Сайт - apple-by.ru. Направление - продажа мобильных телефонов и планшетных компьютеров Интересует качественное оформление группы под него вКонтакте и в Одноклассниках. Пишите ...
Разработка flash-баннера
необходима разработка несложного баннера 240*400, продажа квартир в новостройке, срок разработки 1-2 дня + внесение правок при необходимости
Тех.требования:
1. Объем файла баннера не должен превышать 35 Кбайт.
2. Геометрические размеры GIF и Flash файлов для баннеров фиксированного размера должны точно соответствовать размерам рекламного места, на котором будет производиться размещение: - 240*400 px
3. Во всех swf-файлах переход должен осуществляться элементом button.
Элемент button необходимо разместить на верхнем слое баннера.
В коде кнопки должно быть прописано: on (release) {getURL(_root.link1, "_blank");}
4. Версия flash должна быть не выше 8.
5. В изображениях должна использоваться Цветовая модель RGB.
6. Необходимый набор материалов для размещения:
6.2 Flash-баннеры
• Swf-файл
• Альтернативный баннер в формате .gif
Заявки фрилансеров
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