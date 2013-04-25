Разработка flash-баннера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт12 заявок191 просмотр

необходима разработка несложного баннера 240*400, продажа квартир в новостройке, срок разработки 1-2 дня + внесение правок при необходимости

Тех.требования:

1. Объем файла баннера не должен превышать 35 Кбайт.

2. Геометрические размеры GIF и Flash файлов для баннеров фиксированного размера должны точно соответствовать размерам рекламного места, на котором будет производиться размещение: - 240*400 px

3. Во всех swf-файлах переход должен осуществляться элементом button.

Элемент button необходимо разместить на верхнем слое баннера.

В коде кнопки должно быть прописано: on (release) {getURL(_root.link1, "_blank");}

4. Версия flash должна быть не выше 8.

5. В изображениях должна использоваться Цветовая модель RGB.

6. Необходимый набор материалов для размещения:

6.2 Flash-баннеры

• Swf-файл

• Альтернативный баннер в формате .gif

12 лет назад
insite-irk
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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