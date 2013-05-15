Клевый баннер для сайта про красивые шкафы-купе

# 1 — $ 60

Хорошего вам настроения и удачи)!

Предлагайте 2 варианта:

либо статичный, либо динамичный gif

Но не флеш!

Нужен баннер для сайта www.radius-line.ru. Расположен будет между radius-line и № телефонов. А таже внизу под текстом.

Баннер ориентирован на женщин.

Задача донести информацию, что можно собрать 5 сердечек (см файл) и получить скидку на любой шкаф)! И это весело, позитивно и красиво!

Баннер должен призывать нажать на себя и при этом быть в стилистике сайта.

Он будет вести на страницу где будут описаны правила:

1 - надо походить по сайту и собирать сердечки, собрать 5 разных сердечек!

2 - как только соберете все 5 сердечек, всплывет форма - её заполняете

3 - купон отправляется вам на электронную почту

Прикрепил файл сердечек, который куплен на фотобанке, если необходим в ai пишите прикреплю

Главное эти сердечки можно использовать только для нашего баннера! Нигде более.

Спасибо!