Клевый баннер для сайта про красивые шкафы-купе

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок1398 просмотров
#1$60

Хорошего вам настроения и удачи)!

Предлагайте 2 варианта:

либо статичный, либо динамичный gif

Но не флеш!

Нужен баннер для сайта www.radius-line.ru. Расположен будет между radius-line и № телефонов. А таже внизу под текстом.

Баннер ориентирован на женщин.

Задача донести информацию, что можно собрать 5 сердечек (см файл) и получить скидку на любой шкаф)! И это весело, позитивно и красиво!

Баннер должен призывать нажать на себя и при этом быть в стилистике сайта.

Он будет вести на страницу где будут описаны правила:

1 - надо походить по сайту и собирать сердечки, собрать 5 разных сердечек!

2 - как только соберете все 5 сердечек, всплывет форма - её заполняете

3 - купон отправляется вам на электронную почту

Прикрепил файл сердечек, который куплен на фотобанке, если необходим в ai пишите прикреплю

Главное эти сердечки можно использовать только для нашего баннера! Нигде более.

Спасибо!

12 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

ReLogan
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
#1
Игорь очень быстро реагировал на все пожелания и вносил необходимые корректировки. 10 баллов заработал!
Прекрасно сработались с заказчиком, было приятно сотрудничать, спасибо!

Заявки фрилансеров

ReLogan
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
#1

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