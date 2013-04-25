Баннеры gif для игрового сайта срочно

Нужно сделать 2 размера

300*250 и 728*90, не более 60 кб (очень строго)

Примеры баннеров только другого размера:

http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro2banner468.gif

http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro3banner468.gif

http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro468.gif

http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro4anner468.gif

Текст в баннере:

1. OverPro.ru - №1 в СНГ по Counter-Strike

2. Играй в Counter-Strike 1.6 и Counter-Strike:GO

3. И зарабатывай на этом реальные деньги

4. У кого скилл у того и деньги!

Оплата вебмани или киви, кто почем готов сделать напишите, нужно сделать очень срочно.

P.S. по два баннера каждого размера купим.