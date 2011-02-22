Нужно сделать 2 размера 300*250 и 728*90, не более 60 кб (очень строго) Примеры баннеров только другого размера: http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro2banner468.gif http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro3banner468.gif http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro468.gif http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro4anner468.gif Текст в баннере: 1. OverPro.ru - №1 в СНГ по Counter-Strike 2. Играй в Counter-Strike 1.6 и Counter-Strike:GO 3. И зарабатывай на ...