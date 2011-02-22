unfon

Амир unfon

 
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Overpro.ru - игры на реальные деньги в Counter Strike 1.6 ONLINE.

Генеральный директор.

Overpro.ru - игры на реальные деньги в Counter Strike 1.6 в реальном времени.

ICQ 195432266

  • Простой игровой баннер.

    $50

    Срочно требуется jpg\png баннер размер 160х600 (вертикальный) Должны быть картинки из игры Counter Strike 1.6 (в инете их много) + картинка, которую мы прикрепили внизу, а также логотип проекта (http://www.overpro.ru/images/comprofiler/279515_5131e2df7d2c2.jpeg) Текст: Counter Strike 1.6 on real money! First ...

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Для программистов, кто знаком с dota2 api

    Исполнитель как минимум должен уметь играть в дота2 и уметь программировать. У нас есть система матч-мейкинга по counter strike (веб интерфейс для создания "лобби", на сайте после готовности, игрокам выдается адрес сервера, заходят, играют, далее получаем ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайты визитки, только со знанием англ.

    Цены договорные. Нужны заказчику 2 сайта визитки, знает только английский. Нужен человек который выполнит 2 сайта визитки (уникальный дизайн, всего 3-4 страницы). Также сделать англоязычный хостинг и установить. Пишите ваши цены и сроки

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен сервер для мини-антивируса (C++ и Linux)

    C++ и Linux, Highload. Цена договорная, чем быстрее - тем дороже. Разрабатываем защиту против "читеров" в игре контер-страйк 1.6. На данном этапе необходимо разработать сервер, все подробности только в личной переписке Требования: опыт разработок (своих или участие) в ...

    Linux
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннеры gif для игрового сайта срочно

    Нужно сделать 2 размера 300*250 и 728*90, не более 60 кб (очень строго) Примеры баннеров только другого размера: http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro2banner468.gif http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro3banner468.gif http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro468.gif http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro4anner468.gif Текст в баннере: 1. OverPro.ru - №1 в СНГ по Counter-Strike 2. Играй в Counter-Strike 1.6 и Counter-Strike:GO 3. И зарабатывай на ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать античит под CStrike 1.6 клиент-сервер

    $2500

    Бюджет по договоренности, от 2 000 у.е. Клиентская часть (драйвер + exe). Желательный язык – C++, возможно, ASM 1) Снятие информации с железа компьютера: HDD S/N, UUID и другие. 2) Снятие информации о процессах и драйверах. ...

    PHP
    Системное программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется опытный node.js-программист

    $1000

    Требуется node.js опытный программист (разработка серверного приложения с шифрованием трафика, сохранением данных в mongodb) Подробности в личку. Поэтапная, достойная оплата. (первые 2 недели ~500 баксов, только долгосрочное сотрудничество!). 5-10 $ в час.

    MongoDBNode.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать и натянуть

    $500

    Необходимо overpro.ru/mix переверстать и "переобуть" в новый дизайн (дизайн уже имеется). overpro.ru/mix - 1 страница содержит около 5 внутренних страниц и 1 модальное окно. Структура строения при новом дизайне меняется. Срок\цена - 2-4 дня 10 000 руб Называйте ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO продвижение проекта по counter strike 1.6

    $1000

    На раскрутку по СЕО мы выделим практически наибольший бюджет по сравнению с конкурентами по запросам counter strike 1.6 Задача: 1) Оптимизировать сайт 2) Добавить статьи 3) Продвигать 10000-15 000 рублей за первые 2 пункта + 3-5 000 руб ежемесячно за ...

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переписать игровой веб-интерфейс с нуля (хай лоад)

    $10000

    300 000 руб СТРОГО ПО СБР на любых лансах. Берем затраты на комиссии в виде обязательного бонуса после выполнения проекта под ключ! Ищем команду с обязательным большим опытом работы под высоко нагруженные интерфейсы (Сейчас онлайн ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задача по переработке модулей community builder

    $500

    10 000 руб \ срок 7 дней - верстка + переработка и дополнение модулей CommunityBuilder (joomla  1.013 (joostina) Сейчас профиль выглядит так: http://overpro.ru/user/fatality То, что хотим видеть: http://www.overpro.ru/upload/uploads/profile.jpg.view Обязательное примечание: во время разработки узнавать где что находится необходимо ...

    JoomlaUnity
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужны веб-программисты на почасовую работу

    $5000

    Проект overpro.ru – игры на деньги в контру. Нужны профессиональные программисты, которые по подробному нашему описанию сами сделают тз, макет и сами разработают, изучая систему. Исполнят задачи в "голом" виде рабочими, и будут ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт заказа футболки для игрового проекта

    Цену и сроки предлагайте сами Компонент продажи футболок: юзер выбирает цвет, размер, адрес доставки. Деньги снимаются с баланса игрока + запись в юзермани(отчет, т.е. отдельная таблица в бд). Компонент отчета юзера и пополнение баланса ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Промо страница под ключ, юзабилити + дизайн + код

    $1000

    Срок 7 дней Бюджет 15 000 руб. Оплата желательно WMR. Штраф 500 рублей каждый просроченный день. www.overpro.ru/promo/ 1) Изучить промо страницу (регистрацию и активацию аккаунта) 2) Продумать дизайн и простоту использования (самый важный фактор) 3) Сверстать и закодить исходя из новых ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подключить пополнение QIWI

    $100

    Эта мини задача только для зарекомендовавших веб-программистов, которые хотя бы 1 раз подключали киви пополнение. 1500 руб – 2 часа, предлагайте свои строки и цены. Сайт overpro.ru - интерфейс автоматических игр между геймерами counter strike 1.6

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт присвоения медали (10 формул). срочно

    $250

    Срок – 2 дня Бюджет от 3000 рублей. overpro.ru – сервис автоматических проведений игр между геймерами. Игроки играют игры, статистика хранится в бд. Необходимо основываясь на статистику проверять, допустим, раз в час и начислять медали тем, кому не ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задачи для веб-программистов mysql + php + ajax

    $1000

    /////////////Система команд, доп функционал для игрового проекта//////////////// Помощь от доброжелательного веб-директора проекта. Система самописная, использует некоторые функции joomla (joostina) Сроки – 5-7 дней Цена – 12 000 руб Mysql+ajax+php ТЗ в приложенном документе. ////////////Подключить пополнение QIWI/////// Эта мини задача только для зарекомендовавших ...

    PHPMySQLJoomlaAjax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочно! Модуль рекламы для Joomla

    $100

    Мы продаем рекламу в виде одной кликабельной строки в модуле - http://www.overpro.ru/upload/uploads/reklama_1335085539.JPG.view 1 строка = 1 рекламодатель = 1 объявление. -Необходимо сделать мини админку для рекломадателей, чтобы они могли менять текст, цвет текста и фон (можно ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Турнирная система для готового проекта

    $1000

    Добавить новые функции в уже рабочую, существующую турнирную систему или разработать с нуля. Веб-директор и разработчик в помощь практически 24 ч. Наша цена от 20 000 руб\2 недели. Предлагайте свои цены\сроки Наша система - ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Локализация сайта (мультиязычность)

    $500

    Разработать систему мультиязыка + все компоненты локализовать -Общее ядро(система) мультиязычности сайта. -Перевод всех компонентов на мультиязык: -Интерфейс overpro.ru/mix (5 страниц) -Меню вернхнее, меню нижнее -Вывод (http://www.overpro.ru/index.php?option=com_payment&amp;task=withdrawmoney&amp;Itemid=126) -Отчет (http://www.overpro.ru/component/option,com_report/) -Перевод игроку (http://www.overpro.ru/component/option,com_otheraction/act,money_transfer/) -Сброс статистики (http://www.overpro.ru/component/option,com_otheraction/act,clear_stats/) -Смена ника (http://www.overpro.ru/component/option,com_otheraction/act,change_username/) -Покупка VIP-аккаунта (в меню Финансы - покупка VIP) -Страница ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Диагностика mysql (debian 5.0 64bit) высоконагруж.
Порядочный заказчик. Оплата в срок. Очень доволен.
Профессионал, очень недорого(!), всегда на связи. Наверно это самые важные качества для исполнителя, ну а в общении - очень приятный человек. Доволен сотрудничеством как никогда не был доволен с сис-админами с фри-ланса. Прекрасный специалист. Рекомендации можете получить также у меня ICQ 195432266. С уважением, ген.директор overPRO.ru.
Ответный отзыв
Dimogen
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Скрипт заказа футболки для игрового проекта
Рекомендую. Оплата в срок. Четко поставленное задание.
Выполнил в срок и отнесся к работе ответственно, уже работаем по другим задачам, таких специалистов на фри лансе немного, который сказал и сделал.
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kirill_ya1
Кирилл 
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
$10
10 баллов
13 лет назад
Срочно баннер для игрового сайта
Приятно было работать. Человек адекватный, знает чего хочет, приятен в общении. Надеюсь еще буду с вами работать.)
acidhouse
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Срочно баннер для игрового сайта
Заказчик, с которым было очень приятно работать. Адекватно ставит задачи и грамотно указывает на недостатки. Всем рекомендую к сотрудничеству!
RaNumberOne
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Новогодня картинка для проекта с лого. Срочно!
Приятно было поработать. =) Рекомендую.
Оперативностью и чувством того, что хочет заказчик, Равиль удивил меня и мое начальство:)) +10!
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