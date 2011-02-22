Срочно требуется jpg\png баннер размер 160х600 (вертикальный) Должны быть картинки из игры Counter Strike 1.6 (в инете их много) + картинка, которую мы прикрепили внизу, а также логотип проекта (http://www.overpro.ru/images/comprofiler/279515_5131e2df7d2c2.jpeg) Текст: Counter Strike 1.6 on real money! First ...
Генеральный директор.
Overpro.ru - игры на реальные деньги в Counter Strike 1.6 в реальном времени.
ICQ 195432266
- $50Баннеры20 заявокЗакрыт10 лет назад
Исполнитель как минимум должен уметь играть в дота2 и уметь программировать. У нас есть система матч-мейкинга по counter strike (веб интерфейс для создания "лобби", на сайте после готовности, игрокам выдается адрес сервера, заходят, играют, далее получаем ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Цены договорные. Нужны заказчику 2 сайта визитки, знает только английский. Нужен человек который выполнит 2 сайта визитки (уникальный дизайн, всего 3-4 страницы). Также сделать англоязычный хостинг и установить. Пишите ваши цены и срокиСайты «под ключ»15 заявокЗакрыт10 лет назад
C++ и Linux, Highload. Цена договорная, чем быстрее - тем дороже. Разрабатываем защиту против "читеров" в игре контер-страйк 1.6. На данном этапе необходимо разработать сервер, все подробности только в личной переписке Требования: опыт разработок (своих или участие) в ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать 2 размера 300*250 и 728*90, не более 60 кб (очень строго) Примеры баннеров только другого размера: http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro2banner468.gif http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro3banner468.gif http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro468.gif http://www.overpro.ru/upload/uploads/overpro4anner468.gif Текст в баннере: 1. OverPro.ru - №1 в СНГ по Counter-Strike 2. Играй в Counter-Strike 1.6 и Counter-Strike:GO 3. И зарабатывай на ...Баннеры15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Бюджет по договоренности, от 2 000 у.е. Клиентская часть (драйвер + exe). Желательный язык – C++, возможно, ASM 1) Снятие информации с железа компьютера: HDD S/N, UUID и другие. 2) Снятие информации о процессах и драйверах. ...Системное программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется node.js опытный программист (разработка серверного приложения с шифрованием трафика, сохранением данных в mongodb) Подробности в личку. Поэтапная, достойная оплата. (первые 2 недели ~500 баксов, только долгосрочное сотрудничество!). 5-10 $ в час.Закрыт11 лет назад
- $500
Необходимо overpro.ru/mix переверстать и "переобуть" в новый дизайн (дизайн уже имеется). overpro.ru/mix - 1 страница содержит около 5 внутренних страниц и 1 модальное окно. Структура строения при новом дизайне меняется. Срок\цена - 2-4 дня 10 000 руб Называйте ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
На раскрутку по СЕО мы выделим практически наибольший бюджет по сравнению с конкурентами по запросам counter strike 1.6 Задача: 1) Оптимизировать сайт 2) Добавить статьи 3) Продвигать 10000-15 000 рублей за первые 2 пункта + 3-5 000 руб ежемесячно за ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10000
300 000 руб СТРОГО ПО СБР на любых лансах. Берем затраты на комиссии в виде обязательного бонуса после выполнения проекта под ключ! Ищем команду с обязательным большим опытом работы под высоко нагруженные интерфейсы (Сейчас онлайн ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
10 000 руб \ срок 7 дней - верстка + переработка и дополнение модулей CommunityBuilder (joomla 1.013 (joostina) Сейчас профиль выглядит так: http://overpro.ru/user/fatality То, что хотим видеть: http://www.overpro.ru/upload/uploads/profile.jpg.view Обязательное примечание: во время разработки узнавать где что находится необходимо ...Закрыт12 лет назад
- $5000
Проект overpro.ru – игры на деньги в контру. Нужны профессиональные программисты, которые по подробному нашему описанию сами сделают тз, макет и сами разработают, изучая систему. Исполнят задачи в "голом" виде рабочими, и будут ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Цену и сроки предлагайте сами Компонент продажи футболок: юзер выбирает цвет, размер, адрес доставки. Деньги снимаются с баланса игрока + запись в юзермани(отчет, т.е. отдельная таблица в бд). Компонент отчета юзера и пополнение баланса ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Срок 7 дней Бюджет 15 000 руб. Оплата желательно WMR. Штраф 500 рублей каждый просроченный день. www.overpro.ru/promo/ 1) Изучить промо страницу (регистрацию и активацию аккаунта) 2) Продумать дизайн и простоту использования (самый важный фактор) 3) Сверстать и закодить исходя из новых ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Эта мини задача только для зарекомендовавших веб-программистов, которые хотя бы 1 раз подключали киви пополнение. 1500 руб – 2 часа, предлагайте свои строки и цены. Сайт overpro.ru - интерфейс автоматических игр между геймерами counter strike 1.6Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $250
Срок – 2 дня Бюджет от 3000 рублей. overpro.ru – сервис автоматических проведений игр между геймерами. Игроки играют игры, статистика хранится в бд. Необходимо основываясь на статистику проверять, допустим, раз в час и начислять медали тем, кому не ...Закрыт12 лет назад
- $1000
/////////////Система команд, доп функционал для игрового проекта//////////////// Помощь от доброжелательного веб-директора проекта. Система самописная, использует некоторые функции joomla (joostina) Сроки – 5-7 дней Цена – 12 000 руб Mysql+ajax+php ТЗ в приложенном документе. ////////////Подключить пополнение QIWI/////// Эта мини задача только для зарекомендовавших ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Мы продаем рекламу в виде одной кликабельной строки в модуле - http://www.overpro.ru/upload/uploads/reklama_1335085539.JPG.view 1 строка = 1 рекламодатель = 1 объявление. -Необходимо сделать мини админку для рекломадателей, чтобы они могли менять текст, цвет текста и фон (можно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $1000
Добавить новые функции в уже рабочую, существующую турнирную систему или разработать с нуля. Веб-директор и разработчик в помощь практически 24 ч. Наша цена от 20 000 руб\2 недели. Предлагайте свои цены\сроки Наша система - ...Закрыт12 лет назад
- $500
Разработать систему мультиязыка + все компоненты локализовать -Общее ядро(система) мультиязычности сайта. -Перевод всех компонентов на мультиязык: -Интерфейс overpro.ru/mix (5 страниц) -Меню вернхнее, меню нижнее -Вывод (http://www.overpro.ru/index.php?option=com_payment&task=withdrawmoney&Itemid=126) -Отчет (http://www.overpro.ru/component/option,com_report/) -Перевод игроку (http://www.overpro.ru/component/option,com_otheraction/act,money_transfer/) -Сброс статистики (http://www.overpro.ru/component/option,com_otheraction/act,clear_stats/) -Смена ника (http://www.overpro.ru/component/option,com_otheraction/act,change_username/) -Покупка VIP-аккаунта (в меню Финансы - покупка VIP) -Страница ...Закрыт12 лет назад