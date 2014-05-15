Простой игровой баннер.

$50
БаннерыЗакрыт20 заявок271 просмотр
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Срочно требуется jpg\png баннер размер 160х600 (вертикальный)

Должны быть картинки из игры Counter Strike 1.6 (в инете их много) + картинка, которую мы прикрепили внизу, а также логотип проекта (http://www.overpro.ru/images/comprofiler/279515_5131e2df7d2c2.jpeg)

Текст:

Counter Strike 1.6 on real money!

First free match-making system Counter-Strike 1.6!

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Ссылка на сам сайт overpro.ru/mix

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10 лет назад
unfon
Амир 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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