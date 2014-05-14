Сделать анимированный баннер

Баннер в слайдер на сайт http://regtaim.ru/ заменить второй по очереди. - только для посетителей сайта скидка 10% смысл тот же. текст тоже. но надо добавить лето, красок, настроения. фото обуви на сайте предостаточно. чтонибудь женское. оплата только яндекс ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать из вот этих наработок анимированный flash Банер размером 940x90
В комплекте должен быть gif банер для устройств, где flash не отображается
фон во flash непрозрачный
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