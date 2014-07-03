Баннер 740х400 на главную сайта

Баннер в слайдер на сайт http://regtaim.ru/

заменить второй по очереди. - только для посетителей сайта скидка 10%

смысл тот же. текст тоже. но надо добавить лето, красок, настроения. фото обуви на сайте предостаточно. чтонибудь женское.

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