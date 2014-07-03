Баннер 740х400 на главную сайта

$15
БаннерыЗавершен6 заявок161 просмотр
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Баннер в слайдер на сайт http://regtaim.ru/

заменить второй по очереди. - только для посетителей сайта скидка 10%

смысл тот же. текст тоже. но надо добавить лето, красок, настроения. фото обуви на сайте предостаточно. чтонибудь женское.

оплата только яндекс деньги. предоплата только после первого эскиза. заказ только для имеющий в портфолио подобные баннеры. обязательная связь через скайп

10 лет назад
regtaim
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
st_Epris
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
10 лет назад
$15
1 день
Отличный баннер на главную страницу сайта
Отличный заказчик, принял работы быстро, возникли с моей стороны неполадки в оплате, так он подождал пока вернутся деньги и оплатил повторно! рекомендую.
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