Баннер 740х400 на главную сайта

Несколько статических баннеров для сайта с акциями и предложениями. Стилистика прилагается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Баннер в слайдер на сайт http://regtaim.ru/
заменить второй по очереди. - только для посетителей сайта скидка 10%
смысл тот же. текст тоже. но надо добавить лето, красок, настроения. фото обуви на сайте предостаточно. чтонибудь женское.
оплата только яндекс деньги. предоплата только после первого эскиза. заказ только для имеющий в портфолио подобные баннеры. обязательная связь через скайп
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