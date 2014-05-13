Требуется изготовление баннеров для соцсетей

БаннерыЗакрыт4 заявки257 просмотров
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Необходимо создать оформление для социальных групп, для каждой соцсети изготовить логотип - аватарку и 4 баннера с текстом в альбом, № телефона, адресом сайта.

Тематика - финансовая

Также 1 видео ролик на YouTube

1 ) VKонтакте

2 ) Одноклассники

3 ) Google+

4 ) Твиттер

5 ) Facebook

6 ) Мой мир@mail.ru

7 ) Мой Круг Яндекс

8 ) INSTAGRAM

9 ) YouTube Видео ролик

Предоставление образцов выполненных Вами работ по оформлению в социальных приветствуются.

С предложениями пишите в Л.С., большая просьба, сразу указать приблизительную цену за данную услугу.

10 лет назад
Vladon-u
Николай 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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