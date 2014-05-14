Сделать красивый плакат

$50
БаннерыЗавершен22 заявки321 просмотр
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Гляньте картинку http://diabet-med.com/wp-content/uploads/2013/02/diabet_2_tipa.jpg

Нужно сделать красивый плакат, который будет отражать ту же идею. При лечении диабета 2 типа на первом месте - низко-углеводная диета. А таблетки и инсулин - аж на третьем, а не на первом, как все думают.

Можете так же использовать пьедестал или что-то другое.

Водяной знак - название сайта - накладывать не надо.

Картинка нужна в виде плаката в формате А1. Этот формат имеет размеры 594х841 мм. Вы делаете ширину 594 мм, а высоту можно и меньше, чем 841 мм. Обрежем, если понадобится.

Плакат предназначен для печати. Поэтому разрешение 300 точек на дюйм. Также я картинку уменьшу до ширину 600 пикселей и заменю на сайте ту, которая сейчас есть.

10 лет назад
kust
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nad1n_ya
Надежда 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Хороший плакат получился, спасибо
Приятно работать! четкое тз, и уместные замечания. Спасибо!
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