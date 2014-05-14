Гляньте картинку http://diabet-med.com/wp-content/uploads/2013/02/diabet_2_tipa.jpg

Нужно сделать красивый плакат, который будет отражать ту же идею. При лечении диабета 2 типа на первом месте - низко-углеводная диета. А таблетки и инсулин - аж на третьем, а не на первом, как все думают.

Можете так же использовать пьедестал или что-то другое.

Водяной знак - название сайта - накладывать не надо.

Картинка нужна в виде плаката в формате А1. Этот формат имеет размеры 594х841 мм. Вы делаете ширину 594 мм, а высоту можно и меньше, чем 841 мм. Обрежем, если понадобится.

Плакат предназначен для печати. Поэтому разрешение 300 точек на дюйм. Также я картинку уменьшу до ширину 600 пикселей и заменю на сайте ту, которая сейчас есть.