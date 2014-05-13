Создать баннер на сайт. Вордпресс. Новая акция

Задача: нарисовать ~ 5 баннеров. Лендинги будут предоставлены. Размеры баннеров: 250х400, 160x600, 120x240, 728x90. Максимум 2-3$ за баннер. Не флеш.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Новый баннер на главную страницу сайта http://potolkoff.kiev.ua/
Необходим баннер в стилистике сайта. Есть условия акции, необходимо продумать два варианта дизайна, интересная загрузка баннера, возможная текстовка, программный код для размещения на странице. Размер аналогичен существующим.
Условия акции следующие:
Акция Счастливые дни.
При оформлении заявки на БЕСПЛАТНЫЙ замер в выходной день, Вы получаете дополнительную скидку 5% на натяжные потолки!
Акция действует постоянно.
От Вас: примеры работ, примерная стоимость, сроки выполнения, форма оплаты.
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