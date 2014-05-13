Создать баннер на сайт. Вордпресс. Новая акция

Новый баннер на главную страницу сайта http://potolkoff.kiev.ua/

Необходим баннер в стилистике сайта. Есть условия акции, необходимо продумать два варианта дизайна, интересная загрузка баннера, возможная текстовка, программный код для размещения на странице. Размер аналогичен существующим.

Условия акции следующие:

Акция Счастливые дни.

При оформлении заявки на БЕСПЛАТНЫЙ замер в выходной день, Вы получаете дополнительную скидку 5% на натяжные потолки!

Акция действует постоянно.

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