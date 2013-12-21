Необходимо отрисовать в кривых (векторе) лого (во вложении). Для печати на бренд волле.
- $5Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $115
Тематика: Продажа электронных сигарет, жидкостей и аксессуаров через розничные сети 1. Домен youjin.com.ua 2. Адаптивный шаблон (платный). Надо подобрать 3-4 варианта для рассмотрения. Как пример, за основу берем сайт http://pons.ru/ (только ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Предварительное ТЗ на разработку сайта Торговая сеть: VapeShop (Вэйпшоп) Текст (слоган): Сеть магазинов электронных сигарет, жидкостей для заправки и аксессуаров (в шапку сайта) Территория: Украина Бюджет: до 2500грн (100долл) Срок: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть необходимость написания серии статей с общей тематикой - каменный уголь. Тематики: месторождение каменного угля в Украине марки каменного угля перевозка каменного угля по Украине Использование каменного угля ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $5
Необходимо сделать перевод одностраничного сайта с русского на китайский. Сайт http://demodom.com.ua/ Во вложении Вордовская таблица перевода с русского на английский. Необходимо сделать аналогичную, только с русским и китайским текстом. Внимание! Онлайн ...Переводы6 заявокЗакрыт10 лет назад
Новый баннер на главную страницу сайта http://potolkoff.kiev.ua/ Необходим баннер в стилистике сайта. Есть условия акции, необходимо продумать два варианта дизайна, интересная загрузка баннера, возможная текстовка, программный код для размещения на странице. Размер ...Баннеры6 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем добрый день, просьба рассмотреть возможность выполнения указанных ниже работ, для сайта: http://potolkoff.kiev.ua Те кто думает, что сделают - просьба не беспокоить!!! От Вас - сроки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Список работ - цена? Всем добрый день, предлагаю список работ, которые необходимо сделать для сайта на Вордпрессе. Те кто думает, что может сделать - прошу ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Интересует обработка фотографий: очистка, удаление ненужного, дорисовки (по необходимости). Общий обьем 150-200 фото. Партиями по 20-30 фотографий. Дополнительные условия: финальный файл должен быть без текстовых и графических меток, на белом фоне, ...Обработка фотографий26 заявокЗакрыт11 лет назад