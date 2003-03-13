нужно накладывать водяные знаки на фото. фото будут иногда отличаться одного размера от другого. водяной знак уже есть. кол-во фоток около 500.
Обработка фото. Чистка, изменение фона, дорисовки.
Интересует обработка фотографий: очистка, удаление ненужного, дорисовки (по необходимости). Общий обьем 150-200 фото. Партиями по 20-30 фотографий.
Дополнительные условия:
финальный файл должен быть без текстовых и графических меток, на белом фоне, с четким изображением товара и размерами 500х500пикс, разрешение 72dpi
Во вложении три тестовые фотографии (как исходники).
Цена?
Добавление 2:
во вложении примерный результат, который должен быть (файл Resultat_Shtany)
Заявки фрилансеров
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