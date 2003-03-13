Обработка фото. Чистка, изменение фона, дорисовки.

Интересует обработка фотографий: очистка, удаление ненужного, дорисовки (по необходимости). Общий обьем 150-200 фото. Партиями по 20-30 фотографий.

Дополнительные условия:

финальный файл должен быть без текстовых и графических меток, на белом фоне, с четким изображением товара и размерами 500х500пикс, разрешение 72dpi

Во вложении три тестовые фотографии (как исходники).

Цена?

Добавление 2:

во вложении примерный результат, который должен быть (файл Resultat_Shtany)