Нужно убрать фон

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Завершен16 заявок224 просмотра

Требуется убрать фон с фоток. 30 шт.

11 лет назад
jvolkova
Юлия 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень оперативно сработали с Сергеем. Отличное сочетание цена-качество. Все понравилось, будем работать дальше.
Было поставлено четкое ТЗ, всё время на связи и в срок оплата. Буду рад ещё раз поработать.

Заявки фрилансеров

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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