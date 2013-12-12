Разместить детские фото в шаблонах

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок285 просмотров

По типу фото книг.

Всего 10 фото

по 1-3 на странице.

Необходимо подобрать толковый фон и разместить фото.

Все!

Срочно!

11 лет назад
kopyha
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Natausia-tysia
Наталья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Быстро разобрались с ТЗ, быстро приступили, быстро сделали. А главное - качество выше ожидаемого. Очень приятно иметь дело.
Надёжный и замечательный заказчик. Приятный в общении, задачу ставит чётко с приемлемыми сроками выполнения, мгновенная оплата. Что еще можно пожелать для плодотворного сотрудничества? Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Natausia-tysia
Наталья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад