нужно обработать 15-20 фотографий сделанных на сером фоне. необходимо: 1)фон сделать белым 2)легкую ретушь 3)размер 500х500 12 рублей/фото максимум
Разместить детские фото в шаблонах
По типу фото книг.
Всего 10 фото
по 1-3 на странице.
Необходимо подобрать толковый фон и разместить фото.
Все!
Срочно!
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $5
Здравствуйте! Нужно аккуратно отделить изображение человека от заднего фона. Желательно чтобы в волосах не остался задний фон :-) Фотография прикреплена. Результат в PSDЗавершен11 лет назад
- $100
Имеется 51 фотография, снятая качественной зеркальной фотокамерой в белом кубе для макросъемки. Необходимо сделать фон единообразным белым, а также закрасить стыки самого куба и наложить водяной знак. В силу того что работа не ...Завершен11 лет назад
Ну работа, думаю понятна, в фотографиях необходимо фон заменить на нормальный. пишите сроки и стоимость.Завершен11 лет назад
сделать иконку с разрешением 800 в исходной пропорции и 1:1Закрыт11 лет назад
Как на примере в прикрепленном файле. Основное изобр-е цветное фон серый (серый цвет как на фото). Указывайте, пожалуйста цены за ваши услуги.Завершен11 лет назад
В приложении фото. Нужно девушке добавить круглые солнцезащитные очки, чтобы реалистично смотрелось.Завершен11 лет назад
- $30
Для демонстрации нашей продукции: 3d-реклама, 3d-сувенирная продукция и 3d-отделочные материалы, необходимо 30 картинок/фото из обычных: 2d создать 3d. Я знаю, программы для этого есть. И скорее всего из них можно затем создать слайд-шоу, оплата отдельно.Обработка фотографий12 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется наложить на 10 фотографий людей у которых в руках ничего нет предметы. Например на такое фото девушки http://ru.depositphotos.com/34894711/stock-photo-happy-woman-showing-empty-hand-for-product-placement.html?sq=2ft8kh надо наложить игрушечную машинку и тд.. Сроки работы сжатые надо закончить в течении ...Обработка фотографий25 заявокЗакрыт11 лет назад