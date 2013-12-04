Необходимо обработать 3 фотографии

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок149 просмотров

Ну работа, думаю понятна, в фотографиях необходимо фон заменить на нормальный.

пишите сроки и стоимость.

11 лет назад
Slider_vm
Максимов 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bobrov81
Наталья 
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$3
1 день
Работа выполнена качественно и в срок
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

bobrov81
Наталья 
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад