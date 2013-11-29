требуется вырезать человека с фото и наложить его на небо с самолетом. адаптировать цвета и тени. расширение исходника 2000*2000. исходник без ватермарков. в приложение превью. фоновую картинку нужно вам найти
Коллаж фото
Нужно обработать пару фотографий и почистить от шума
работа на 20 минут
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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