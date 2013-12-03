Обработать фотографию

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Завершен7 заявок220 просмотров

требуется вырезать человека с фото и наложить его на небо с самолетом. адаптировать цвета и тени. расширение исходника 2000*2000. исходник без ватермарков. в приложение превью. фоновую картинку нужно вам найти

11 лет назад
cubix
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
19 дней назад
11 лет назад
$1
1 день
Работа была сделана по всем пунктам тз. Получилась качественная картинка. Будем еще сотрудничать
Быстро нарисовал и быстро получил деньги, все четко и без задержек.

Заявки фрилансеров

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
19 дней назад
11 лет назад

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