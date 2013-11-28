Найти и обработать 20 фотографий

Нужно обработать 4 фотографии. Обработка 2х фотографии начата, но не доделана. Они показы для примера, нужно сделать лучше, либо доработать их. Убрать фаранри, добавить фасад (на примере: у фасада правой стороны здания неправильная геометрия, нужно ...