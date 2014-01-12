Для сайта нужно будет обработать фотографии 20-30шт чтоб были в одном стиле. Предоставляются фотографии изделий, нужно будет их наложить на фтографии интерьеров.
Убрать фон и добавить тень на фото
Необходимо обработать несколько фото:
- убрать фон
- добавить тень
- убрать ненужные тени и шероховатости
- в результате нужны квадратные фото размером 400х400рх в прозрачном png формате.
- желаемое качество как в файле fish-after.png. Как было до в файле fish-before.JPG
В заявке указывайте цену и сроки за 20 фото. Фото будут в формате RAW.
Выбранный исполнитель
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