Убрать фон и добавить тень на фото

Необходимо обработать несколько фото:

- убрать фон

- добавить тень

- убрать ненужные тени и шероховатости

- в результате нужны квадратные фото размером 400х400рх в прозрачном png формате.

- желаемое качество как в файле fish-after.png. Как было до в файле fish-before.JPG

В заявке указывайте цену и сроки за 20 фото. Фото будут в формате RAW.