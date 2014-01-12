Убрать фон и добавить тень на фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок144 просмотра

Необходимо обработать несколько фото:

- убрать фон

- добавить тень

- убрать ненужные тени и шероховатости

- в результате нужны квадратные фото размером 400х400рх в прозрачном png формате.

- желаемое качество как в файле fish-after.png. Как было до в файле fish-before.JPG

В заявке указывайте цену и сроки за 20 фото. Фото будут в формате RAW.

11 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо. Все сделано отлично.
Отличный заказчик, выдал точное ТЗ, в результате и получил, что хотел.

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zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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