Вырезать 49 товаров (в упаковке) из фотографий.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок151 просмотр

Необходимо вырезать 49 товаров из фотографий и поместить их на квадратный прозрачный фон, оптимизировать цвета, резкость, сохранить в png.Задачу нужно сделать сегодня до 16.00 по МСК. Нужна качественная работа. Заявки сюда.

11 лет назад
upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$15
1 день
Хорошо выполнил и быстро. Ничуть не пожалел, что отдал работу Владимиру. Благодарен. Успели все запланированное за день провести.
Отличный заказчик, точное ТЗ, постоянно на связи. Буду рад повторному сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад