Требуется исполнитель на постоянную удаленную работу. Задача: обработка фотографий для подачи в Финсое консульство 1. Обрезать фото 2. Залить серый фон 3. Убрать тени на лице и осветлить ...
Обработка фотографий
Обработка фотографий задание в приложение от вас сроки и бюджет
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