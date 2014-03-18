Исполнитель для обработки фотографий

Требуется исполнитель на постоянную удаленную работу.

Задача:

обработка фотографий для подачи в Финсое консульство

1. Обрезать фото

2. Залить серый фон

3. Убрать тени на лице и осветлить

Обьем работы от 40 до 150 фото в день. В месяц в среднем от 1700 до 2500 шт

Процедура

Каждый день с 18–00 до 20–00 По Москве, сотрудник визового центра скидывает фото на сервер

К 10–00 утра следующего дня все фото должны быть готовы для распечатывания (скомпанованы по 6 шт на листе 10 на15)

Пример исходного фото во вложении

Пример готовых фото также во вложении

ОПЛАТА 7 рублей за 1 фото

ТРЕБУЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ ТОЛЬКо на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Требования к фотографии, прилагаемой к визовой анкете

цветная фотография

размер фотографии 36 х 47 мм

высота головы 25 - 35 мм

фоновый цвет должен быть одноцветным,светло-серым

изображение заявителя должно соответствовать его современному внешнему виду

позиция головы анфас (лицо прямо), головные уборы, темные очки и т. п. не допускаются

ретушь фотографии не допускается

Фотография приклеивается к анкете в рамку для фотографии, изображение лица должно быть в середине рамки.