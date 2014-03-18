Требуется обработать одну фотографию. Требуется качественная работа в фотошоп. Если Вам это под силу, скину фото вам в скайп.
Исполнитель для обработки фотографий
Требуется исполнитель на постоянную удаленную работу.
Задача:
обработка фотографий для подачи в Финсое консульство
1. Обрезать фото
2. Залить серый фон
3. Убрать тени на лице и осветлить
Обьем работы от 40 до 150 фото в день. В месяц в среднем от 1700 до 2500 шт
Процедура
Каждый день с 18–00 до 20–00 По Москве, сотрудник визового центра скидывает фото на сервер
К 10–00 утра следующего дня все фото должны быть готовы для распечатывания (скомпанованы по 6 шт на листе 10 на15)
Пример исходного фото во вложении
Пример готовых фото также во вложении
ОПЛАТА 7 рублей за 1 фото
ТРЕБУЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ ТОЛЬКо на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
Требования к фотографии, прилагаемой к визовой анкете
цветная фотография
размер фотографии 36 х 47 мм
высота головы 25 - 35 мм
фоновый цвет должен быть одноцветным,светло-серым
изображение заявителя должно соответствовать его современному внешнему виду
позиция головы анфас (лицо прямо), головные уборы, темные очки и т. п. не допускаются
ретушь фотографии не допускается
Фотография приклеивается к анкете в рамку для фотографии, изображение лица должно быть в середине рамки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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