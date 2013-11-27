Оформление здания в фирменный стиль

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки209 просмотров

Нужно обработать 4 фотографии. Обработка 2х фотографии начата, но не доделана. Они показы для примера, нужно сделать лучше, либо доработать их. Убрать фаранри, добавить фасад (на примере: у фасада правой стороны здания неправильная геометрия, нужно поправить), логотипы перенести на фасад, цвета обшитой плики поменять цвета, как в примерах. Окна в цвет обшитой плики, они сейчас белые. Левую пристройку трогать не надо (так же видно на примере); В приложении сами фото и руководство по оформлению. в нем смотреть только оформление фасада.

11 лет назад
nobap
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Отлично выполнен проект, не дорого и качественно. СпасибО.
Интересное задание, Дмитрий все время на связи, подсказывает и ведёт проект. Оплата быстро и в полном размере!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад