Оформление здания в фирменный стиль

Нужно обработать 4 фотографии. Обработка 2х фотографии начата, но не доделана. Они показы для примера, нужно сделать лучше, либо доработать их. Убрать фаранри, добавить фасад (на примере: у фасада правой стороны здания неправильная геометрия, нужно поправить), логотипы перенести на фасад, цвета обшитой плики поменять цвета, как в примерах. Окна в цвет обшитой плики, они сейчас белые. Левую пристройку трогать не надо (так же видно на примере); В приложении сами фото и руководство по оформлению. в нем смотреть только оформление фасада.