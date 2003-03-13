Обработка фотографий

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Закрыт37 заявок389 просмотров

Нужен фрилансер для обработки фотографий минимум 50 штук за раз по 15р за штуку.

во вложение 2 варианта до и как должно быть после обработки.

11 лет назад
spb1982
Ринат 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров