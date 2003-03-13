Требуется исполнитель на постоянную удаленную работу. Задача: обработка фотографий для подачи в Финсое консульство 1. Обрезать фото 2. Залить серый фон 3. Убрать тени на лице и осветлить ...
Обработка фотографий
Нужен фрилансер для обработки фотографий минимум 50 штук за раз по 15р за штуку.
во вложение 2 варианта до и как должно быть после обработки.
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