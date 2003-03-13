Обтравка фото бижутерии

Требуется сделать обтравку и цветокоррекцию фото бижутерии (4 шт).

Фото сделаны на сером фоне. Задача на 2-х фото - заменить фон на белый, с добавлением оттенков и блеска. И еще на 2-х - убрать некоторые ненужные моменты.

В этом деле новичок, поэтому пишу как думаю. Надеюсь на ваш опыт и подсказки.