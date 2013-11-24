Обработка в Photoshop одного изображения

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок207 просмотров

Добрый день, необходимо творчески обработать одно изображение (1.jpg), а именно:

1. "Отзеркалить", перерисовав необходимые надписи на паровозе, т.к. они тоже отразятся.

2. Вместо заднего вагона на 1.jpg "врисовать" вагон с 2.jpg, проведя соответствующую цветокоррекцию для соответствия находящемуся на 1.jpg. Врисованный вагон должен располагаться "в пару" аналогично 1.jpg.

3. Убрать "хлам" в правом нижнем углу исходной 1.jpg - закрыть травой, кустами, чем-либо еще - на Ваш выбор.

4. В левый верхний угол готового изображения вписать логотип (3.jpg).

Срок - ближайший понедельник. Жду ваших предложений.

11 лет назад
e-uni
42 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergey-sitnik
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
11 лет назад
$15
1 день
Все быстро, четко, в точном соответствии с поставленной задачей. Рекомендую.
Кирилл очень хороший заказчик, четкое ТЗ, никаких претензий к работе, оплата вовремя. Рекомендую Кирилла как хорошего заказчика 10 балов

Заявки фрилансеров

Sergey-sitnik
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
11 лет назад