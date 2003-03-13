Обработка в фотошопе

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт55 заявок510 просмотров

На готовых фотографиях с детскими игрушками нужно увеличить яркость и контраст и поменять фон на полностьюю белый. Всего около 20 фотографий.

11 лет назад
Senkina
45 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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