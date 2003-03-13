Подобрать картинки по нужным темам

На готовых фотографиях с детскими игрушками нужно увеличить яркость и контраст и поменять фон на полностьюю белый. Всего около 20 фотографий.
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