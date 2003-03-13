Подобрать картинки по нужным темам

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт4 заявки235 просмотров

Темы:

Ограничение чиновников в роскоши, Упрощение поступления на госслужбу для отличников, Создание единого учебника истории, Контроль ситуации с детскими садами, Защита вкладчиков обанкротившихся банков, Групповые иски как средство защиты широких слоев населения, Введение школьной формы, Возвращение звания Герой труда, Доступность сельских больниц, Ограничение "золотых парашютов", Снижение страховых взносов

11 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Обработка в фотошопе

    $100

    На готовых фотографиях с детскими игрушками нужно увеличить яркость и контраст и поменять фон на полностьюю белый. Всего около 20 фотографий.

    Обработка фотографий55 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Убрать фон и добавить тень на фото

    Необходимо обработать несколько фото: - убрать фон - добавить тень - убрать ненужные тени и шероховатости - в результате нужны квадратные фото размером 400х400рх в прозрачном png формате. - желаемое ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обработка фото

    Для сайта нужно будет обработать фотографии 20-30шт чтоб были в одном стиле. Предоставляются фотографии изделий, нужно будет их наложить на фтографии интерьеров.

    Обработка фотографий27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать Коллаж из фотографий

    $30

    ДОбрый день. Очень нужна помощь профессионала. Надо сделать коллаж из фотографий. Цель - данный коллаж будет перенесен на плед. итак, требования к коллажу такие Требования к макетам такие: 1. Макет должен ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Оформление здания в фирменный стиль

    $50

    Нужно обработать 4 фотографии. Обработка 2х фотографии начата, но не доделана. Они показы для примера, нужно сделать лучше, либо доработать их. Убрать фаранри, добавить фасад (на примере: у фасада правой стороны здания неправильная геометрия, нужно ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обработка в Photoshop одного изображения

    Добрый день, необходимо творчески обработать одно изображение (1.jpg), а именно: 1. "Отзеркалить", перерисовав необходимые надписи на паровозе, т.к. они тоже отразятся. 2. Вместо заднего вагона на 1.jpg "врисовать" вагон с 2.jpg, проведя соответствующую ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обтравка фото бижутерии

    $6

    Требуется сделать обтравку и цветокоррекцию фото бижутерии (4 шт). Фото сделаны на сером фоне. Задача на 2-х фото - заменить фон на белый, с добавлением оттенков и блеска. И еще на ...

    Обработка фотографий9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад