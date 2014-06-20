Оформить креатив для конкурса Вконтакте

Нужна такая композиция.

1) Берем фотографию с котами в коробке, которую я прикрепил к проекту.

2) "Наклеиваем" на нее логотип Бандерольки на оранжевом фоне в виде большой марки. Надписи должны читаться.

Логотип я тоже прикрепил.

3) Добавляем рядом с коробкой вещи, которые люди покупают в подарок на Новый год: Ноутбук, телефон, что-то из обуви и одежды.

4) Ставим рядом елку.

5) Желательно - надеваем красные шапки деда мороза на котов (если это можно реализовать красиво)

Все должно смотреться фотореалистично, как будто так и было.