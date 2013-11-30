Задача, без лишней заморочки, без вырисовки деталей, оперативно – застелить газон, выровнить перспективу (там где большие пустые места остаются посадить деревья), заблюрить секции таунхаусов. При это не нужно вырезать леса, стремянки и прочие объекты которые ...
Сделать скриншоты с сайтов и обработать их
Добрый день.
задача:
сделать скриншоты с примерно 40 сайтов (7 наиболее симпотичных моментов с каждого сайта включая главную страницу).
все скрины одного размера (1200*800)
Далее, запихнуть скрины в фотошоп (там все готово уже, просто пооткрывать слои и копипастнуть картинку (http://clip2net.com/s/6gLdBn)). Исодники сцены в фотошопе я предоставлю.
На выходе должно получится вот такая картинка: http://1.s3.envato.com/files/22383970/01_one.jpg
в итоге, я хочу получить примерно 40 папок, где каждая папка это название сайта и внутри нее, один большой рендер в исходной качестве + 7 скринов.
Уважаемые фрилансеры, предоплата только в случае наличия позитивных откликов. В противном случае, или при налчии негативных отзывов, оплата частями, по факту выполнения.
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