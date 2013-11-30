Сделать скриншоты с сайтов и обработать их

Добрый день.

задача:

сделать скриншоты с примерно 40 сайтов (7 наиболее симпотичных моментов с каждого сайта включая главную страницу).

все скрины одного размера (1200*800)

Далее, запихнуть скрины в фотошоп (там все готово уже, просто пооткрывать слои и копипастнуть картинку (http://clip2net.com/s/6gLdBn)). Исодники сцены в фотошопе я предоставлю.

На выходе должно получится вот такая картинка: http://1.s3.envato.com/files/22383970/01_one.jpg

в итоге, я хочу получить примерно 40 папок, где каждая папка это название сайта и внутри нее, один большой рендер в исходной качестве + 7 скринов.

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