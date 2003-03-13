Наложение одного фото на другое

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт25 заявок278 просмотров

Требуется наложить на 10 фотографий людей у которых в руках ничего нет предметы.

Например на такое фото девушки http://ru.depositphotos.com/34894711/stock-photo-happy-woman-showing-empty-hand-for-product-placement.html?sq=2ft8kh

надо наложить игрушечную машинку и тд..

Сроки работы сжатые надо закончить в течении этой недели.

Спасибо

11 лет назад
Daniel112233
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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