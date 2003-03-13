Есть http://yadi.sk/d/B0fRk5kBDbavM http://yadi.sk/d/lpMh3pwzDbbG2 Необходимо их обработать и сделать как для каталога) То что нравится заказчику - Саморезы.jpg
Наложение одного фото на другое
Требуется наложить на 10 фотографий людей у которых в руках ничего нет предметы.
Например на такое фото девушки http://ru.depositphotos.com/34894711/stock-photo-happy-woman-showing-empty-hand-for-product-placement.html?sq=2ft8kh
надо наложить игрушечную машинку и тд..
Сроки работы сжатые надо закончить в течении этой недели.
Спасибо
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