Обработка фото.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен13 заявок274 просмотра

Есть

http://yadi.sk/d/B0fRk5kBDbavM

http://yadi.sk/d/lpMh3pwzDbbG2

Необходимо их обработать и сделать как для каталога)

То что нравится заказчику - Саморезы.jpg

11 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

cornpott
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$6
1 день
Пока другие предлагали сделать. Евгений сделал.
Приятно работать. Легкое общение, быстрое утверждение работы и оплата без проволочек.

Заявки фрилансеров

cornpott
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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