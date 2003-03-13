Обработка изображения

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Закрыт8 заявок185 просмотров

сделать иконку с разрешением 800 в исходной пропорции и 1:1

11 лет назад
RoverB
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

bobrov81
Наталья 
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

bobrov81
Наталья 
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
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