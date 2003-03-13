В приложении фото. Нужно девушке добавить круглые солнцезащитные очки, чтобы реалистично смотрелось.
Обработка изображения
сделать иконку с разрешением 800 в исходной пропорции и 1:1
Выбранный исполнитель
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