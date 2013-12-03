Добавить очки девушке на фото

Для демонстрации нашей продукции: 3d-реклама, 3d-сувенирная продукция и 3d-отделочные материалы, необходимо 30 картинок/фото из обычных: 2d создать 3d. Я знаю, программы для этого есть. И скорее всего из них можно затем создать слайд-шоу, оплата отдельно.