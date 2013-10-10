Необходимо разработать Биткойн майнер. Производительность не важна. Основное требование, что бы код был понятен и не его примере можно было объяснить как происходит процесс майнинга. Поэтому необходимы комментарии в коде, почему сделано именно так. Что должен ...
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Добрый день! Необходимо создать сайт для проведения турнира по Dota2. Функционал: Регистрация пользователей через steam; Составы команд также из steam; Результаты проведенных матчей должны подтягиваться на сайт тоже из steam; Расписание матчей; Это минимум для запуска. Кто заинтересовался пишите: стоимость, время, на чем ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт9 лет назад
На сайте http://www.kalopriemniki.net/ необходимо пройтись по всем товарам и переписать описание, что бы было уникальное. Добавить картинки где нужно. Сделать все симпатичным. пишите ваши ценыНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо перенести сайт test.kalopriemnuki.net на рабочий домен .kalopriemnuki.netВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно написать обзор про эту машину. Уникальность текста значение не имеет, главное максимально много и точно изложить данные. Шаблон такой: 1) Когда выпускалась, на смену чему пришла, особенности 2) Какие двигатели ставились, рассказать про слабые/сильные стороны ну и ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Необходимо доделать сайт на http://test.kalopriemniki.net// Не работает поиск и перенести то все на рабочий домен. Жду предложения по срокам и ценеИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! На сайт http://www.mystoma.ru/ нужно на рисовать 2 иконки. Находится они будут слева внизу, там где сейчас Оплата Доставка Форум Добавится еще Консультация (возможно будет называться платная консультация или вызов специалиста на дом) Вот для Форум и Консультация нужны ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Ситуация следующая. Разработчик взял 60% оплаты и пропал. Теперь сайт стоит недоделанный, необходимо срочно закончить. Точно знаю что не работает заказ товара, остальное вроде нормально, но надо проверять Сайт который нужно закончить http://test.kalopriemniki.net/ CMS - ShopScript. Сайт ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Необходимо продвинуть сайт в топ http://test.kalopriemniki.net/ сайчас последние доработки делаем. Нужен человек который возьмет на себя продвижение, напишет описание к товарам и топу подобное. На все даю 20000р в месяцПоисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать подобие сайта carambatv.ru. Изначально хочу на WP, но рассмотрю и другие варианты, WP мне кажется проще всего сделать. Главная должны быть последние новости, популярные записи, последние записи, ну и о сайте. Структура сайта: Новости Шоу ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен баннер размер 949х166. на баннере надпись "подарки к новому году" Стиль баннера смотреть http://www.mystoma.ru/ Жду от Вас сроки и ценуБаннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Ну работа, думаю понятна, в фотографиях необходимо фон заменить на нормальный. пишите сроки и стоимость.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо доделать сайт http://toursforfriends.ru/ Перевести все на русский, заполнить страницы, дизайн немного поправить. Пишите сроки и стоимостьНаполнение сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Для развития проектов требуется человек В задачи будет входить: 1) Доработка магазина на ShopScript 2) Создание новых магазинов на ShopScript 3) Развитие сайтов на WordPress 4) Развитие сайта на IP.Board 3 + Самописная часть Предлагайте варианты оплатыВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Необходимо оживить форум http://www.mystoma.org/forum/ Как вариант искать интересные темы на других форумах и переносить на этот, потом развивать дискуссию с разных аккаунтов. С удовольствием рассмотрю Ваши предложения. Пишите сразу, сколько Вы хотите за работу. Я так ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Необходим грамотный СЕО специалист для продвижения интернет проектов. Как тест предлогается вывести в ТОП магазин http://kalopriemniki.net/. Если работа понравится будут предложены и другие проекты! Жду Ваших предложений по стоимости!Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть шаблон http://themeforest.net/item/midway-responsive-travel-wp-theme/full_screen_preview/3559006, необходимо сделать из него простые HTML страницы, что бы потом на другой движек можно перенести было. предлагайте цены и сроки.HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется разработать js-редактор html-страниц с функциями drag-and-drop. Аналог: http://demo.contentbuilder.net/wp-admin/post-new.php?post_type=page Необходимо реализовать все элементы дизайна, которые имеются в примере. Главная задача разработать механизм создания, добавления и редактирования элементов. Каждый элемент дизайна должен быть описан отдельным классом со стандартным набором функций, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо заниматься наполнением сайта http://www.mystoma.ru/. Задачи: 1) Писать новости 2) Выкладывать статьи 3) Выкладывать товары 4) Рисовать баннеры Кто готов взяться?Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо провести полный аудит сайта http://kalopriemniki.net/. Проверить как, что где работает. Посмотреть правильно ли формируются заголовки и тому подобно. По результатам составить ТЗ, которое можно передать дальше, для внесения исправлений!Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад