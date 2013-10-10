Slider_vm

Максимов Slider_vm

 
38 летРоссия/Уфа
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Необходимо разработать Биткоин майнер (для обучения)

    Необходимо разработать Биткойн майнер. Производительность не важна. Основное требование, что бы код был понятен и не его примере можно было объяснить как происходит процесс майнинга. Поэтому необходимы комментарии в коде, почему сделано именно так. Что должен ...

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Необходим сайт для проведения турнира Dota2

    Добрый день! Необходимо создать сайт для проведения турнира по Dota2. Функционал: Регистрация пользователей через steam; Составы команд также из steam; Результаты проведенных матчей должны подтягиваться на сайт тоже из steam; Расписание матчей; Это минимум для запуска. Кто заинтересовался пишите: стоимость, время, на чем ...

    Laravel
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отредактировать товары на сайте

    На сайте http://www.kalopriemniki.net/ необходимо пройтись по всем товарам и переписать описание, что бы было уникальное. Добавить картинки где нужно. Сделать все симпатичным. пишите ваши цены

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обзор BMW 3 E36

    Нужно написать обзор про эту машину. Уникальность текста значение не имеет, главное максимально много и точно изложить данные. Шаблон такой: 1) Когда выпускалась, на смену чему пришла, особенности 2) Какие двигатели ставились, рассказать про слабые/сильные стороны ну и ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужны 2 иконки

    Добрый день! На сайт http://www.mystoma.ru/ нужно на рисовать 2 иконки. Находится они будут слева внизу, там где сейчас Оплата Доставка Форум Добавится еще Консультация (возможно будет называться платная консультация или вызов специалиста на дом) Вот для Форум и Консультация нужны ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходимо доделать сайт

    $100

    Ситуация следующая. Разработчик взял 60% оплаты и пропал. Теперь сайт стоит недоделанный, необходимо срочно закончить. Точно знаю что не работает заказ товара, остальное вроде нормально, но надо проверять Сайт который нужно закончить http://test.kalopriemniki.net/ CMS - ShopScript. Сайт ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо продвигать сайт

    $500

    Необходимо продвинуть сайт в топ http://test.kalopriemniki.net/ сайчас последние доработки делаем. Нужен человек который возьмет на себя продвижение, напишет описание к товарам и топу подобное. На все даю 20000р в месяц

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходим сайт

    Необходимо сделать подобие сайта carambatv.ru. Изначально хочу на WP, но рассмотрю и другие варианты, WP мне кажется проще всего сделать. Главная должны быть последние новости, популярные записи, последние записи, ну и о сайте. Структура сайта: Новости Шоу ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо нарисовать баннер

    Нужен баннер размер 949х166. на баннере надпись "подарки к новому году" Стиль баннера смотреть http://www.mystoma.ru/ Жду от Вас сроки и цену

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доделать сайт

    Необходимо доделать сайт http://toursforfriends.ru/ Перевести все на русский, заполнить страницы, дизайн немного поправить. Пишите сроки и стоимость

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется программист

    Добрый день! Для развития проектов требуется человек В задачи будет входить: 1) Доработка магазина на ShopScript 2) Создание новых магазинов на ShopScript 3) Развитие сайтов на WordPress 4) Развитие сайта на IP.Board 3 + Самописная часть Предлагайте варианты оплаты

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оживить форум

    Добрый день! Необходимо оживить форум http://www.mystoma.org/forum/ Как вариант искать интересные темы на других форумах и переносить на этот, потом развивать дискуссию с разных аккаунтов. С удовольствием рассмотрю Ваши предложения. Пишите сразу, сколько Вы хотите за работу. Я так ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • СЕО специалист

    Добрый день! Необходим грамотный СЕО специалист для продвижения интернет проектов. Как тест предлогается вывести в ТОП магазин http://kalopriemniki.net/. Если работа понравится будут предложены и другие проекты! Жду Ваших предложений по стоимости!

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо перенести wp шаблон в HTML

    $50

    Есть шаблон http://themeforest.net/item/midway-responsive-travel-wp-theme/full_screen_preview/3559006, необходимо сделать из него простые HTML страницы, что бы потом на другой движек можно перенести было. предлагайте цены и сроки.

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать js-редактор html-страниц .

    Требуется разработать js-редактор html-страниц с функциями drag-and-drop. Аналог: http://demo.contentbuilder.net/wp-admin/post-new.php?post_type=page Необходимо реализовать все элементы дизайна, которые имеются в примере. Главная задача разработать механизм создания, добавления и редактирования элементов. Каждый элемент дизайна должен быть описан отдельным классом со стандартным набором функций, ...

    JavascriptHTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта

    Необходимо заниматься наполнением сайта http://www.mystoma.ru/. Задачи: 1) Писать новости 2) Выкладывать статьи 3) Выкладывать товары 4) Рисовать баннеры Кто готов взяться?

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Провести аудит сайта

    Необходимо провести полный аудит сайта http://kalopriemniki.net/. Проверить как, что где работает. Посмотреть правильно ли формируются заголовки и тому подобно. По результатам составить ТЗ, которое можно передать дальше, для внесения исправлений!

    Аудит сайта
    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Makaev
Эмиль 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
8 баллов
7 лет назад
Необходима SEO оптимизация магазина
Рекомендую
Сайт из бана так и не вышел. Но работа по оптимизайции сайта сделана качественно. Если бы еще и из бана сайт вышел то было бы 10 балов
Ответный отзыв
turba
38 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Копирайтер: статьи на автомобильную тематику
Отличный заказчик. Рекомендую!
В целом работой доволен. Особых претензий нет.
Ответный отзыв
rush-team
Геннадий 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов
$1500
9 баллов
10 лет назад
Необходимо переделать проект
Отличный заказчик, рекомендую.
Система требует написать отзыв, поэтому опишу текущее состояние дел. Проект очень растянулся по срокам, вместо обещанного месяца, работа ведется уже 2 месяца и пока не закончена.
Ответный отзыв
llano
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Статьи про стому
Михаил отличный заказчик! Четкая постановка задачи, оплата в срок, только положительные впечатления от общения.
Отличный исполнитель. Статьи всегда отлично написаны!
Ответный отзыв
developers
Алексей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Перенос сайта на рабочий домен
Михаил стал уже почти постоянным заказчиком - работает во второй раз, все как обычно - четкое тз и своевременная оплата. Искренне рекоммендую к сотрудничеству.
Отличный исполнитель, сделал все быстро и без ошибок!
Ответный отзыв