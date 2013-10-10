Добрый день! На сайт http://www.mystoma.ru/ нужно на рисовать 2 иконки. Находится они будут слева внизу, там где сейчас Оплата Доставка Форум Добавится еще Консультация (возможно будет называться платная консультация или вызов специалиста на дом) Вот для Форум и Консультация нужны ...