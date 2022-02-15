Необходимо разработать Биткоин майнер (для обучения)

Необходимо разработать Биткойн майнер. Производительность не важна. Основное требование, что бы код был понятен и не его примере можно было объяснить как происходит процесс майнинга. Поэтому необходимы комментарии в коде, почему сделано именно так.

Что должен уметь майнер:

получать задачи из Bitcoin Core

разгадывать блок

отправлять разгаданный блок обратно в Bitcoin Core

открывать любой блок из БД Bitcoin Core и отображать информацию по нему

Языки программирования: C#, Python (могу рассмотреть Ваш вариант)