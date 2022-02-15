Необходимо разработать Биткоин майнер (для обучения)

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Необходимо разработать Биткойн майнер. Производительность не важна. Основное требование, что бы код был понятен и не его примере можно было объяснить как происходит процесс майнинга. Поэтому необходимы комментарии в коде, почему сделано именно так.

Что должен уметь майнер:

  • получать задачи из Bitcoin Core
  • разгадывать блок
  • отправлять разгаданный блок обратно в Bitcoin Core
  • открывать любой блок из БД Bitcoin Core и отображать информацию по нему
Языки программирования: C#, Python (могу рассмотреть Ваш вариант)
2 года назад
Slider_vm
Максимов 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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