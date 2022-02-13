Разработка пользовательских интерфейсов (React, Redux)

Телеграм-бот уведомления о новых релизах Deezer Нужен скрипт, который 1. Запускается раз в сутки по крону. 2. Проверяет наличие новых релизов от артистов в избранном у пользователя 3. Если есть новые релизы — присылает ссылки на релизы в одном ...