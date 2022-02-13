Фракталы

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка584 просмотра
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Надо создать программу зависимостей свойств двух групп веществ и сделать это в виде фрактальных развивающихся структур..

2 года назад
guest_1644749234528
2 года в сервисе
Был
2 года назад