Требуется сделать программу на любом языке программирования с графическим интерфейсом и отчет по ней.
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Надо создать программу зависимостей свойств двух групп веществ и сделать это в виде фрактальных развивающихся структур..
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