Телеграм-бот уведомляющий о релизах в Deezer

Телеграм-бот уведомления о новых релизах Deezer

Нужен скрипт, который

1. Запускается раз в сутки по крону.

2. Проверяет наличие новых релизов от артистов в избранном у пользователя

3. Если есть новые релизы — присылает ссылки на релизы в одном сообщении в телеграм-боте, созданном под это дело.

Предпочтительный язык — python. Рассмотрю как создание с нуля, так и запуск существующего скрипта:

https://github.com/hmlON/mun

Deezer API находится тут:

https://developers.deezer.com/api

Выбор исполнителя: 14 февраля, срок исполнения — неделя.