Телеграм-бот уведомляющий о релизах в Deezer

Прикладное ПОЗавершен4 заявки918 просмотров
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Телеграм-бот уведомления о новых релизах Deezer

Нужен скрипт, который

1. Запускается раз в сутки по крону.

2. Проверяет наличие новых релизов от артистов в избранном у пользователя

3. Если есть новые релизы — присылает ссылки на релизы в одном сообщении в телеграм-боте, созданном под это дело.

Предпочтительный язык — python. Рассмотрю как создание с нуля, так и запуск существующего скрипта:

https://github.com/hmlON/mun

Deezer API находится тут:

https://developers.deezer.com/api

Выбор исполнителя: 14 февраля, срок исполнения — неделя.

2 года назад
mosdef
Юрий 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
viacheslav_s
Вячеслав 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 года назад
$30
7 дней
RUB
Работа сделана вовремя, общий язык был найден без проблем. Рекомендую.
Отличный заказчик, чёткое тз, адекватные сроки. Рекомендую.