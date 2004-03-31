Бот для торговли акциями на Python

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка618 просмотров
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есть биржевой робот для брокера тиньков , подключается и собирает данные через api

(Python, asyncio, aiohttp, websocket, telegram, api broker)

умеет покупать и продавать определенные акции и транслировать некоторые действия в телеграм.

необходимо :

1)сделать аналогичный продукт для других брокеров с откртым апи(втб,открытие,финам и тд) и

2)улучшить старые стратегии(4 шт)

3)добавить 6 новых стратегий.

4)улучшить выводимую аналитику в телеграм или в другой источник...

PS:

цена указана за выполнение всех задач,

код в битбакет, работаем по спринтам, пишите ставку часа.

+

тестовым заданием будет являться передача тестового не физического запроса через апи брокера.

Python
2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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