Почистить код стаба, дописать криптор C# .net

Доброго времени суток, господа фрилансеры.

Нужно дописать криптор: исходники лежат на https://github.com/bytecode77/pe-union

Если коротко, то имеется фреймворк для создания полиморфного криптора. Фреймворк генерирует уникальный стаб, используя мусорные функции, вызовы winapi имитируя работу настоящего приложения и т.д. Сейчас криптор обнаруживается большинством антивирусов. Задача - почистить код, переписав несколько модулей (стабов) чтобы криптор оставался необнаруженным. За какое время вы сможете выполнить заказ и сколько это будет стоить? Предпочтение будет отдаваться фрилансерам с умеренными финансовыми запросами ввиду ограниченности бюджета