Программист для сайта прогнозы на спорт

Ищу специалиста для своего сайта по прогнозам на спорт. Сайт сделан - фронт на REACT, бэк на GO LAND.Документация от прошлого разработчика осталась. Ищу прогера на постоянной основе. Первыми задачами будет:- подключение полноценного API линии от букмекерских контор: 1хбет или же интеграция с существующим API от бет365 (но, там неполная линия) - подключение оповещения в телеграмме о новых прогнозах (платных, бесплатных)

По мимо, этого будет много других задач для улучшения сайта. Пишу детальные ТЗ.

Интересуте долгосрочное сотрудничество!