Программист для сайта прогнозы на спорт

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки730 просмотров
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Ищу специалиста для своего сайта по прогнозам на спорт. Сайт сделан -  фронт на REACT, бэк на GO LAND.Документация от прошлого разработчика осталась. Ищу прогера на постоянной основе. Первыми задачами будет:-  подключение полноценного API линии от букмекерских контор: 1хбет или же интеграция с существующим API от бет365 (но, там неполная линия) - подключение оповещения в телеграмме о новых прогнозах (платных, бесплатных)

По мимо, этого будет много других задач для улучшения сайта. Пишу детальные ТЗ. 

Интересуте долгосрочное сотрудничество! 

2 года назад
guest_16444920479754
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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