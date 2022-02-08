Создать программное обеспечение.

$5000
Прикладное ПОЗакрыт4 заявки714 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый вечер, нужно сделать программное обеспечение на windows.

2 года назад
Webigor
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Доработка и продолжение работы на Python/Vue.js

    [b]Общая ситуация[/b]: Часть проекта уже реализована, но понимание, что возможно что-то придется переписывать есть. [b]Stack[/b]: backend - python, фронт - vue. [b]Архитектура[/b]: клиент (Vue, Vuetify, Vuex, Axios) -&gt; сервер (Fastapi, requests) -&gt; база (sqlite)[b]Описание[/b]Сервис предназначен ...

    Python
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать бота для дискорда

    Наше агентство занимается продвижением nft-проектов и в данный момент появилась потребность в автоматизации процессов. Основная работа происходит в дискорде, для которого нам требуется бот или автокликер. Суть простая: бот должен автоматизировать процесс массовой рассылки по ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Виджет для Amo-crm - экспорт сделки в ELMA 365

    Необходимо реализовать виджет-кнопку, при нажатии на которую происходит экспорт данных сделки в ELMA 365. Кнопка появляется на определенном этапе воронки. Создание сделки.Нужно из AMO выполнить запрос в элму.Всё API работает по протоколу HTTPS, путем выполнения POST-запросов.Авторизация ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Задача по экселю

    $4

    Нужно сделать функцию, которая бы позволяла изымать из записи вида: 212.98.224.33.pendns.net домен 2 и 1 уровня, т.е. pendns.net Все взаимодействия с представителем заказчика ведутся через скайп.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Переделать Steam Desktop Authenticator

    Делаю бота для продажи на marketCSGO, он будет работать вместе с Steam Desktop Authenticator(Это программа для подтверждения обменов, с открытым исходным кодом). Хочу, чтобы в SDA можно было перепривязывать Steam Guard, вместо того, чтобы добавлять ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать приложение для преобразования BPMN в Сеть Петри

    Разработать приложение для преобразования BPMN в Сеть Петри Необходимо из модель представленной в виде описания в XML преобразовать в сеть Петри и провести проверку соответствует ли полученная сеть Петри свойствам

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Обучить нейросеть

    Задача - обучить нейросеть на базе текстового дата сета. Керас, Тензерфлоу, Пайтон. От вас опыт. ТЗ при обсуждении

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Автоматический переходи по ссылкам через расширение в Гугл хром

    Необходимо создать расширение, при запуске которого, скрипт - автоматически переходил по указанным ссылкам через указанный промежуток времени (ссылки хранятся в массиве); - автоматический скрол по странице(например через каждые 5 сек скролится страница на определенное расстояние); Как все ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Необходима программа для регистрации на https://secure.e-konsulat.gov.

    Необходима программа(cкрипт, бот), которая проверяет наличие свободных мест для регистрации клиентов на сайте https://secure2.e-konsulat.gov.pl. В случае обнаружения свободных мест, заполняет анкету из заготовленных в БД данных и сохраняет полученный файл. Программа должна проверять наличие свободных дат ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад