Виджет для Amo-crm - экспорт сделки в ELMA 365

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Необходимо реализовать виджет-кнопку, при нажатии на которую происходит экспорт данных сделки в ELMA 365. Кнопка появляется на определенном этапе воронки.

Создание сделки.Нужно из AMO выполнить запрос в элму.Всё API работает по протоколу HTTPS, путем выполнения POST-запросов.Авторизация осуществляется по токену.Параметры запроса для создания сделки. Сейчас такой, в процессе тестирования будет меняться.Нужно заполнить известными данными из амо._budgetcentscurrencyutm_sourceutm_mediumutm_campaign__externalIdnamephonemailcontact_fio{  "context": {    "_owner": [      "00000000-0000-0000-0000-000000000000"    ],    "_companies": [      "00000000-0000-0000-0000-000000000000"    ],    "_contacts": [      "00000000-0000-0000-0000-000000000000"    ],    "_budget": {      "cents": 36500,      "currency": "RUB"    },    "utm_source": "utm_source example",    "utm_medium": "utm_medium example",    "utm_campaign": "utm_campaign example",    "_qualified": true,    "__externalId": "__externalId example",    "name": "Название сделки, лида из AMO",    "phone": [      {        "type": "main",        "tel": "81234567890"      }    ],    "mail": [      {        "type": "main",        "email": "[email protected]"      }    ],    "contact_fio": "example",    "application_type": ""  },  "statusGroupId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",  "withEventForceCreate": true}Документация тутhttps://elma365.com/ru/help/web-api-introduction.html

2 года назад
guest_16436371172352
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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