Виджет для Amo-crm - экспорт сделки в ELMA 365

Необходимо реализовать виджет-кнопку, при нажатии на которую происходит экспорт данных сделки в ELMA 365. Кнопка появляется на определенном этапе воронки.

Создание сделки.Нужно из AMO выполнить запрос в элму.Всё API работает по протоколу HTTPS, путем выполнения POST-запросов.Авторизация осуществляется по токену.Параметры запроса для создания сделки. Сейчас такой, в процессе тестирования будет меняться.Нужно заполнить известными данными из амо._budgetcentscurrencyutm_sourceutm_mediumutm_campaign__externalIdnamephonemailcontact_fio{ "context": { "_owner": [ "00000000-0000-0000-0000-000000000000" ], "_companies": [ "00000000-0000-0000-0000-000000000000" ], "_contacts": [ "00000000-0000-0000-0000-000000000000" ], "_budget": { "cents": 36500, "currency": "RUB" }, "utm_source": "utm_source example", "utm_medium": "utm_medium example", "utm_campaign": "utm_campaign example", "_qualified": true, "__externalId": "__externalId example", "name": "Название сделки, лида из AMO", "phone": [ { "type": "main", "tel": "81234567890" } ], "mail": [ { "type": "main", "email": "[email protected]" } ], "contact_fio": "example", "application_type": "" }, "statusGroupId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "withEventForceCreate": true}Документация тутhttps://elma365.com/ru/help/web-api-introduction.html