Виджет для Amo-crm - экспорт сделки в ELMA 365

Web приложение. обработка таблицы, отображение, ввод и сохранение данных (не просто в лоб, есть особенности) web приложение , под Linux, используем php, Postgres Тз с хотелкой реализации интерфейса приложено, там же описание структуры таблиц и примером ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать виджет-кнопку, при нажатии на которую происходит экспорт данных сделки в ELMA 365. Кнопка появляется на определенном этапе воронки.
Создание сделки.Нужно из AMO выполнить запрос в элму.Всё API работает по протоколу HTTPS, путем выполнения POST-запросов.Авторизация осуществляется по токену.Параметры запроса для создания сделки. Сейчас такой, в процессе тестирования будет меняться.Нужно заполнить известными данными из амо._budgetcentscurrencyutm_sourceutm_mediumutm_campaign__externalIdnamephonemailcontact_fio{ "context": { "_owner": [ "00000000-0000-0000-0000-000000000000" ], "_companies": [ "00000000-0000-0000-0000-000000000000" ], "_contacts": [ "00000000-0000-0000-0000-000000000000" ], "_budget": { "cents": 36500, "currency": "RUB" }, "utm_source": "utm_source example", "utm_medium": "utm_medium example", "utm_campaign": "utm_campaign example", "_qualified": true, "__externalId": "__externalId example", "name": "Название сделки, лида из AMO", "phone": [ { "type": "main", "tel": "81234567890" } ], "mail": [ { "type": "main", "email": "[email protected]" } ], "contact_fio": "example", "application_type": "" }, "statusGroupId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "withEventForceCreate": true}Документация тутhttps://elma365.com/ru/help/web-api-introduction.html
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $4
Нужно сделать функцию, которая бы позволяла изымать из записи вида: 212.98.224.33.pendns.net домен 2 и 1 уровня, т.е. pendns.net Все взаимодействия с представителем заказчика ведутся через скайп.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
Делаю бота для продажи на marketCSGO, он будет работать вместе с Steam Desktop Authenticator(Это программа для подтверждения обменов, с открытым исходным кодом). Хочу, чтобы в SDA можно было перепривязывать Steam Guard, вместо того, чтобы добавлять ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Разработать приложение для преобразования BPMN в Сеть Петри Необходимо из модель представленной в виде описания в XML преобразовать в сеть Петри и провести проверку соответствует ли полученная сеть Петри свойствамЗакрыт2 года назад
Задача - обучить нейросеть на базе текстового дата сета. Керас, Тензерфлоу, Пайтон. От вас опыт. ТЗ при обсужденииЗакрыт2 года назад
Необходимо создать расширение, при запуске которого, скрипт - автоматически переходил по указанным ссылкам через указанный промежуток времени (ссылки хранятся в массиве); - автоматический скрол по странице(например через каждые 5 сек скролится страница на определенное расстояние); Как все ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $395
Нужно создать токен с комиссиями на продажу и покупку, анти-кит функцией. Если готовы вышлю более подробное ТЗ Блокчейн - BSCПрикладное ПО5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходима программа(cкрипт, бот), которая проверяет наличие свободных мест для регистрации клиентов на сайте https://secure2.e-konsulat.gov.pl. В случае обнаружения свободных мест, заполняет анкету из заготовленных в БД данных и сохраняет полученный файл. Программа должна проверять наличие свободных дат ...Закрыт2 года назад
Всем привет Надо написать софт для парсинга в облако данных с сайта https://www.barchart.com/options/highest-implied-volatility Данные должны парситься каждые 10 минут. Первоначальная сортеровке по IV, взять первые 10 строк таблицы С таблицы надо получать: Symbol Price ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен2 года назад
В поисках опытного Rust разработчика для выявления и решения проблемы с сетевой частью плагина SAMP CEF (github.com/ZOTTCE/samp-cef) Более детально о проблеме расскажем исполнителю. Гарантируем высокую оплату за качественно проделанную работу.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад