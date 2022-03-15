Софт для парсинга

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Всем привет

Надо написать софт для парсинга в облако данных с сайта

https://www.barchart.com/options/highest-implied-volatility

Данные должны парситься каждые 10 минут.

Первоначальная сортеровке по IV, взять первые 10 строк таблицы

С таблицы надо получать:

Symbol

Price

Exp Date

Open Int

IV

2 года назад
Pavel8611
Павел 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
regulardeveloper
Никита 
23 годаГрузия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$30
1 день
Отлично, быстро, с пониманием задачи. Рекомендую
Все супер, спасибо за сотрудничество. Отличный заказчик!
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