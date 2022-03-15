Web приложение. обработка таблицы, отображение, ввод и сохранение данных (не просто в лоб, есть особенности) web приложение , под Linux, используем php, Postgres Тз с хотелкой реализации интерфейса приложено, там же описание структуры таблиц и примером ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет
Надо написать софт для парсинга в облако данных с сайта
https://www.barchart.com/options/highest-implied-volatility
Данные должны парситься каждые 10 минут.
Первоначальная сортеровке по IV, взять первые 10 строк таблицы
С таблицы надо получать:
Symbol
Price
Exp Date
Open Int
IV
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