Переделать Steam Desktop Authenticator

прописать торговую стратегию на Python на готовом терминале подключающемся к бирже Binance задача - осуществлять торговлю по аналогии с действующей стратегией высокочастотно в заданном гипотетическом канале. В случае выхода за пределы канала останавливать стратегию до передачи ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делаю бота для продажи на marketCSGO, он будет работать вместе с Steam Desktop Authenticator(Это программа для подтверждения обменов, с открытым исходным кодом). Хочу, чтобы в SDA можно было перепривязывать Steam Guard, вместо того, чтобы добавлять его с начала. Так можно будет подождать только 2 дня вместо 15, если перепривязывать. Для этого нужно всего смс код с телефона и все. Вот ссылка на GitHub https://github.com/Jessecar96/SteamDesktopAuthenticator. Написана программа на C#.
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