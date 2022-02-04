Переделать Steam Desktop Authenticator

Делаю бота для продажи на marketCSGO, он будет работать вместе с Steam Desktop Authenticator(Это программа для подтверждения обменов, с открытым исходным кодом). Хочу, чтобы в SDA можно было перепривязывать Steam Guard, вместо того, чтобы добавлять его с начала. Так можно будет подождать только 2 дня вместо 15, если перепривязывать. Для этого нужно всего смс код с телефона и все. Вот ссылка на GitHub https://github.com/Jessecar96/SteamDesktopAuthenticator. Написана программа на C#.