Переделать Steam Desktop Authenticator

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Делаю бота для продажи на marketCSGO, он будет работать вместе с Steam Desktop Authenticator(Это программа для подтверждения обменов, с открытым исходным кодом). Хочу, чтобы в SDA можно было перепривязывать Steam Guard, вместо того, чтобы добавлять его с начала. Так можно будет подождать только 2 дня вместо 15, если перепривязывать. Для этого нужно всего смс код с телефона и все. Вот ссылка на GitHub https://github.com/Jessecar96/SteamDesktopAuthenticator. Написана программа на C#.

2 года назад
guest_1642509860863
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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