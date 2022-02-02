Парсер Авито

прописать торговую стратегию на Python на готовом терминале подключающемся к бирже Binance задача - осуществлять торговлю по аналогии с действующей стратегией высокочастотно в заданном гипотетическом канале. В случае выхода за пределы канала останавливать стратегию до передачи ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется парсер, который в режиме онлайн будет собирать данные из карточек объявлений Авито.
Для фильтрации итоговых списков необходимо предусмотреть черный список авторов, проверку на дубли и проверку на наличие стоп-слов в заголовках. Чистовые списки мануально экспортируются в файл и/или отправляются на e-mail.
Подробное ТЗ в наличии, вышлю по запросу.
- Похожие заказы
- $100Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
Цель:клиент должен получить чек автоматически на почту или телефон ( отправляется через сервис лалайфпэй). Нужно сделать связку через API, банка и онлайн кассы. QR код образуется в банке "точка", он статистический и далее распечатывается, клиент сканирует ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
- $200
По АПИ ключам Binance будет вестись фьючерсная торговля. Для безопасности клиентов необходим софт оболочка с удобным и приятным дизайном, который человек может установить на удаленку для контроля за торговлей и аналитикой доходности/просадки. 1 Раздел. Настройки 1. Логин ...Закрыт2 года назад
Цель:клиент должен получить чек автоматически на почту или телефон ( отправляется через сервис лалайфпэй). Нужно сделать связку через API, банка и онлайн кассы. QR код образуется в банке "точка", он статистический и далее распечатывается, клиент сканирует ...Закрыт2 года назад
Нужна будет "многосерверная" система (горизонтальное масштабирование с полным дублированием на каждом узле), у которой есть общая очередь задач. К каждому серверу подключаются клиенты, которые эти задачи и генерируют. Вас не должны пугать SQL/SQLIte Rabbit MQ/Kafka docker Electron если в арсенале есть ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно написать или помочь нам написать алгоритм и/или рабочий прототип (на любом языке) нахождения оптимального маршрута курьера с учетом гибких временных окон. Пишите пожалуйста если есть опыт в данном направлении.Закрыт2 года назад
Есть 4 параметра и выкройка из нескольких деталей от 2х до 13и В интерфейсе выбор модели ( 8 шт ) И поля для ввода 4х параметров По закономерностям программа изменяет детали выкройки И выдает рисунок 1:1 для печати или ...Закрыт2 года назад
Дано исходники: 1) https://github.com/nazavod777/discord-spamer - бот спамит сообщения из базы данных в определенные чаты (через chatid), авторизуясь в аккаунтах через токены 2) https://github.com/sergree/DolboNet - нейронка, которая самостоятельно генерирует сообщения и общается с юзерами в чате. Нужно синтезировать два ...Закрыт2 года назад
Нужно написать программу для курсовой, есть пример курсовой с листингом аналогичной программы, Нужна только программа с интерфейсом. Тема программы в методичке 7 вариантЗакрыт2 года назад
- $65
Предоставляется выгрузка за последние три дня, ее надо обработать. Данные должны быть загружены в хранилище. По результатам загрузки необходимо строить витрину отчетности по мошенническим операциям. Признаки мошеннических операций. 1. Совершение операции при просроченном или заблокированном паспорте. 2. Совершение операции при ...Закрыт2 года назад