Парсер Авито

Прикладное ПОЗакрыт6 заявок732 просмотра
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Требуется парсер, который в режиме онлайн будет собирать данные из карточек объявлений Авито.

Для фильтрации итоговых списков необходимо предусмотреть черный список авторов, проверку на дубли и проверку на наличие стоп-слов в заголовках. Чистовые списки мануально экспортируются в файл и/или отправляются на e-mail.

Подробное ТЗ в наличии, вышлю по запросу.

2 года назад
marko7284
Марк 
48 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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