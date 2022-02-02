Парсер Авито

Нужна будет "многосерверная" система (горизонтальное масштабирование с полным дублированием на каждом узле), у которой есть общая очередь задач. К каждому серверу подключаются клиенты, которые эти задачи и генерируют. Вас не должны пугать SQL/SQLIte Rabbit MQ/Kafka docker Electron если в арсенале есть ...