Программу на windows, по построению выкройки

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки663 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 4 параметра и выкройка из нескольких деталей от 2х до  13и

В интерфейсе выбор модели ( 8 шт )

И поля для ввода 4х параметров

По закономерностям программа изменяет детали выкройки

И выдает рисунок 1:1 для печати или в g-коде

2 года назад
guest_16438049305686
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Система учета товара на складе

    Веб- приложение позволяется администратору видеть список задач для производства, создавать\изменять задачи, следить за количеством готовых единиц на складе. Просматривать логи – когда, кем и что было добавлено или убрано со склада. Добавлять\изменять\удалять рабочие станции. Видеть ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработаь нейросеть для дискорда из готовых исходников

    Дано исходники: 1) https://github.com/nazavod777/discord-spamer - бот спамит сообщения из базы данных в определенные чаты (через chatid), авторизуясь в аккаунтах через токены 2) https://github.com/sergree/DolboNet - нейронка, которая самостоятельно генерирует сообщения и общается с юзерами в чате. Нужно синтезировать два ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать программу на C#

    Нужно написать программу для курсовой, есть пример курсовой с листингом аналогичной программы, Нужна только программа с интерфейсом. Тема программы в методичке 7 вариант

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать ETL процесс, получающий выгрузку данных

    $65

    Предоставляется выгрузка за последние три дня, ее надо обработать. Данные должны быть загружены в хранилище. По результатам загрузки необходимо строить витрину отчетности по мошенническим операциям. Признаки мошеннических операций. 1. Совершение операции при просроченном или заблокированном паспорте. 2. Совершение операции при ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Программа для рассылки по боту в телеграме

    $20

    Добрый день! Надо сделать простенькую программу на винду, которая будет рассылать информацию по списку активных подписчиков в боте телеграм. Алгоритм следующий загружаю текстовый файл со списком идентификаторов открытых диалогов с ботом, вписываю токен бота, несколько ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Написать программу в python

    $20

    На языке Python описать классы, соответствующие найденным сущностям. Создать объекты описанной связки классов. Реализовать запросы. В выбранной предметной области определить не менее 3-х связанных между собой сущности, их атрибуты. Выбранная предметная область в изображении ...

    Python
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Программа для скликивания

    Нужна программа, которая для клика по рекламе конкурентов. В последнее время мою рекламу "убивают" нужно ответить) . Было бы неплохо добавлять сайты с которыми нужно "работать" и исключения с которыми не нужно, запросы, по которым ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищем тех специалиста,

    $330

    Нам необходимо загружать большое кол-во картинок (NFT) на Alpha Art ( маркетплейс на Solana ). Картинки с json файлами и их CID номер в ipfs хранилище уже есть.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Решить несколько задач на алгоритмы на Python

    Задача: В ближайшие дни нужно будет решить несколько (4-5) задач на алгоритмы на python в течении определенного времени (4-5ч). Нужен исполнитель с опытом решения подобных задач (учитывать граничные условия и т.д.)

    Python
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    2 года назад