Программа для скликивания

Нужна программа, которая для клика по рекламе конкурентов. В последнее время мою рекламу "убивают" нужно ответить) . Было бы неплохо добавлять сайты с которыми нужно "работать" и исключения с которыми не нужно, запросы, по которым тоже нужно проводить работу