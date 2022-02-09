Бот и парсер для конференции

Задачи:

1) Необходимо написать бота под сайт https://wnhub.io/ (логин и пароль для доступа будут выданы), который сможет рассылать личные кастомизированные сообщения участникам хаба, основываясь на информации, извлеченной с помощью парсера из задачи 2.

Сообщение должно строиться по произвольному шаблону, который можно менять в дальнейшем с возможностью добавления полей из таблицы выше в любом удобном месте, как того потребует логика сообщения.

"Уважаемый "name-id", привет! Слышали, что ваша компания "company-id" закрыла раунд инвестиций" и т д

Будем формировать группы по выбранным критериям и рассылать им сообщения. Шаг между каждым сообщением группе - 3-4 секунды.

рассылка реализуется через кнопку "send message" на скрине.

Если будет возможность реализовать запрос на встречу через "request meeting" - будет отлично просто

2) C сайта https://wnhub.io/ (логин и пароль для доступа будут выданы) необходимо извлечь данные каждого участника на отдельную строку в таблицу xls заполнив последовательно столбцы “id”, “Компания”, “ФИО”, “Должность”, “Что ищет”, “что может предложить”, “Регион”, "описание компании", теги и т.д.

И компания и персона должны быть извлечены в один файл.

Скриншот с карточкой и приложен.

Дедлайн - 3-4 февраля.

Бот должен функционировать как на мак как с м1, так и без него