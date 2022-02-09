Бот и парсер для конференции

Необходимо произвести интеграцию системы бонусов SAGI с R-Keeprer 7 посредством разработки ПО, для примера можно взять один из аналогов подобной системы:- docs.loona.ai/guides/integration.html#iiko- store.uds.app/integrations/r-keeper-inform(сами экзешники можем дать после отклика)Документация RK7- docs.rkeeper.ruКраткое описание:Интеграцию должен настраивать специалист r-keeper. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи:
1) Необходимо написать бота под сайт https://wnhub.io/ (логин и пароль для доступа будут выданы), который сможет рассылать личные кастомизированные сообщения участникам хаба, основываясь на информации, извлеченной с помощью парсера из задачи 2.
Сообщение должно строиться по произвольному шаблону, который можно менять в дальнейшем с возможностью добавления полей из таблицы выше в любом удобном месте, как того потребует логика сообщения.
"Уважаемый "name-id", привет! Слышали, что ваша компания "company-id" закрыла раунд инвестиций" и т д
Будем формировать группы по выбранным критериям и рассылать им сообщения. Шаг между каждым сообщением группе - 3-4 секунды.
рассылка реализуется через кнопку "send message" на скрине.
Если будет возможность реализовать запрос на встречу через "request meeting" - будет отлично просто
2) C сайта https://wnhub.io/ (логин и пароль для доступа будут выданы) необходимо извлечь данные каждого участника на отдельную строку в таблицу xls заполнив последовательно столбцы “id”, “Компания”, “ФИО”, “Должность”, “Что ищет”, “что может предложить”, “Регион”, "описание компании", теги и т.д.
И компания и персона должны быть извлечены в один файл.
Скриншот с карточкой и приложен.
Дедлайн - 3-4 февраля.
Бот должен функционировать как на мак как с м1, так и без него
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